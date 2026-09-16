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تعداد ۴۸ نفر از محکومان ایرانی محبوس در زندانهای عراق به زندانهای استان ایلام منتقل شدند که ۴۴ نفر از این محکومان مرد و ۴ نفر نیز زن بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با حضور قائممقام رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق؛ کار انتقال ۴۸ نفر از محکومان ایرانی محبوس در عراق به زندانهای ایلام انجام شد.
سیدکمال عبداللهی، قائممقام رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری در این مراسم با اشاره به اهمیت انتقال محکومان ایرانی به داخل کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین آثار این اقدام، کاهش نگرانی و دغدغه خانوادههای زندانیان ایرانی در عراق است؛ خانوادههایی که به دلیل فاصله جغرافیایی، دشواری رفتوآمد و محدودیتهای ارتباطی، شرایط سخت و نگرانکنندهای را تجربه میکنند.
وی افزود: انتقال محکومان به داخل کشور این امکان را فراهم میکند که خانوادهها دسترسی و ارتباط آسانتری با عزیزان خود داشته باشند و این موضوع در حفظ بنیان خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی و همچنین فرآیند اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان تأثیرگذار است.
قائممقام رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری با قدردانی از همکاری مسئولان عراقی در اجرای این فرآیند، تشریح کرد: انتقال محکومان، حاصل همکاری، هماهنگی و تعامل دستگاههای مسئول دو کشور ایران و عراق است و این روند با رعایت قوانین و توافق های موجود دنبال میشود.
عبداللهی همچنین با اشاره به نقش مهم استان ایلام در اجرای فرآیند انتقال محکومان؛ از همکاری و همراهی مجموعه قضایی استان ایلام، فرماندهی انتظامی استان و نیروهای مرزبانی استان تقدیر و تشکر کرد و افزود: هماهنگی و تلاش شبانهروزی این مجموعهها در مرز و مراحل مختلف انتقال، نقش مهمی در اجرای مطلوب این برنامه داشت.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران موضوع حمایت از حقوق اتباع و محکومان ایرانی خارج از کشور را با جدیت دنبال میکند و تلاش میشود با همکاری دستگاههای ذیربط، فرآیند انتقال افراد واجد شرایط با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.