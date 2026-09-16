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در سال تحصیلی جدید ۲۱ هزار و ۷۰۰ دانشآموز به همراه یک هزار و ۵۰۰ نوآموز پیشدبستانی در مدارس کهگیلویه حضور خواهند یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه در نشست شورای آموزش و پرورش دهدشت گفت: ۲ هزار و ۱۰۰ معلم در مدارس شهرستان امسال به تحصیل مشغول میشوند.
علی بینا پورجعفری در ادامه با اشاره به وضعیت مدارس استعدادهای درخشان شهرستان گفت: موضوع مدارس تیزهوشان یکی از دغدغههای خبرنگاران، مردم و مجموعه آموزش و پرورش بوده و برای آمادهسازی این مدارس انرژی و امکانات زیادی اختصاص یافته است.
فرماندار کهگیلویه هم در این نشست با اشاره به موضوع انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، اظهار کرد: در این زمینه باید تصمیمگیریها صرفاً بر مبنای مسائل کارشناسی، تخصص و شایستگی افراد انجام شود.
ایرج کاظمیجوبا تأکید بر ضرورت پرهیز از دخالت مسائل قومیتی و فامیلی در انتصابات مدیریتی، افزود: هیچگاه نباید مسائل قومی و فامیلی مبنای انتخاب مدیران قرار گیرد و لازم است فرآیند انتصابها در چارچوب ضوابط و معیارهای کارشناسی انجام شود.
امام جمعه دهدشت هم در این نشست یکی دیگر از موضوعات مهم در آستانه سال تحصیلی جدید را شناسایی دانشآموزان در معرض ترک تحصیل عنوان کرد و گفت: با کمک دهیاریها، شوراهای اسلامی، معتمدان و ظرفیتهای اجتماعی باید دانشآموزانی که احتمال ترک تحصیل آنها وجود دارد، شناسایی شوند.
حجتالاسلام وحدانیفر با اشاره به اهمیت توجه به شرایط خانوادگی و اجتماعی دانشآموزان، افزود: گاهی مشکل دانشآموز صرفاً مسائل مالی نیست و ممکن است با آسیبهای خانوادگی و اجتماعی مواجه باشد؛ دانشآموزی که در خانه با پدر، مادر یا سایر اعضای خانواده دچار چالش است و در اجتماع نیز حضور مناسبی ندارد، نیازمند توجه و برنامهریزی جدی است.