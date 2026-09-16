رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور در سفر به شهرستان دورود، با بهره‌برداری از بند جدید و توسعه کارگاه‌های اشتغال‌زایی، زیرساخت‌های این ندامتگاه را ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور در جریان سفر به شهرستان دورود ضمن بازدید از بخش‌های مختلف زندان، بند جدید این مجموعه را افتتاح کرد. این اقدام با هدف کاهش تراکم و بهبود وضعیت نگهداری مددجویان صورت گرفته است.

حیدر آسیابی در بخش دیگری از برنامه‌های خود، کارگاه‌های جدید اشتغال‌زایی را در زندان دورود به بهره‌برداری رساند تا گامی در جهت حرفه‌آموزی و بازگشت سعادتمندانه مددجویان به جامعه برداشته شود.