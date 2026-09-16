ارومیه میزبان مرحله نهایی والیبال زیر ۱۹ سال ایران
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیهای ارومیه را به عنوان میزبان مرحله نهایی مسابقات پسران زیر ۱۹ سال قهرمانی کشور معرفی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله مقدماتی رقابتهای والیبال پسران زیر ۱۹ سال در شهرهای رودهن، اراک، سنندج، کرمان و گرگان برگزار شد و در پایان تیمهای تهران، توابع تهران، اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، کرمان، گلستان و مازندران با کسب رتبههای اول و دوم پنج گروه مرحله مقدماتی به مرحله نهایی صعود کردند.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیهای اعلام کرد که پیرو درخواست هیئت والیبال استان آذربایجان غربی مبنی بر میزبانی مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۹ سال پسران و پس از بررسیهای بهعملآمده در خصوص شرایط، امکانات و ظرفیتهای میزبانی، با میزبانی استان آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه برای برگزاری مرحله نهایی مسابقات موافقت شده است.
بر این اساس، مرحله نهایی مسابقات با حضور ۱۰ تیم صعودکننده برگزار خواهد شد و ورود تیمها سهشنبه ۳۱ شهریور است و مسابقات از چهارشنبه یکم مهر شروع میشود و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.