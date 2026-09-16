به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا غفاری خلف محمدی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای اخذ اسناد تک‌برگ اراضی دولتی اظهار کرد: این اداره همسو با سیاست‌گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان خوزستان، در راستای حراست و صیانت از اراضی ملی و دولتی، اخذ سند و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ را در اولویت اقدامات خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) نقش مهمی در تثبیت مالکیت دولت و پیشگیری از زمین‌خواری دارد، افزود: افزایش ضریب حفاظت از اراضی، جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی و دولتی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت، به‌روزرسانی اطلاعات و نقشه‌های ثبتی و همچنین کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، از مهم‌ترین مزایای اجرای این قانون است.

غفاری خلف محمدی بیان داشت: با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۸ فقره سند مالکیت تک‌برگ برای اراضی دولتی شهرستان اندیکا به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن اخذ و صادر شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اندیکا تصریح کرد: برای صیانت و حفاظت از اراضی ملی و دولتی از تمام ظرفیت های قانونی خود بهره خواهیم گرفت در این خصوص با نهادهای قضایی تعامل و همهنگی خوبی برقرار شده است.