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دومین طرح ملی نظارت بر فروشگاههای عرضه آفتکشهای کشاورزی همزمان با سراسر کشور در شهرستان مهاباد آغاز شد؛ طرحی که با هدف صیانت از سلامت محصولات کشاورزی و نظارت بر زنجیره تامین نهادهها در این شهرستان به عنوان پایلوت آذربایجانغربی اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در مهاباد و لزوم پایش سلامت محصولات «از مزرعه تا سفره»، نظارت بر داروخانههای گیاهپزشکی و مراکز مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی مهاباد در حاشیه اجرای این طرح با اشاره به وجود ۷۴ واحد صنفی فعال در زمینه عرضه سموم و آفتکشهای کشاورزی در این شهرستان گفت: این طرح با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، جلوگیری از توزیع سموم قاچاق، تاریخگذشته و غیرمجاز و همچنین ساماندهی بازار نهادههای کشاورزی در حال اجراست.
بایزید حسنپور افزود: تلاش ما این است که با پایش مستمر، از عرضه محصولاتی که با استفاده از سموم غیر استاندارد تولید میشوند جلوگیری کنیم تا سلامت عمومی جامعه و کیفیت محصولات کشاورزی حفظ شود.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی آذربایجانغربی نیز با بیان اینکه این شهرستان به دلیل ظرفیتهای بالای تولیدی به عنوان پایلوت استانی این طرح انتخاب شده است، اظهار داشت: دومین مرحله از طرح ملی نظارت بر فروشگاههای عرضه آفتکشها در مهاباد به صورت ویژه رصد میشود و تیمهای کارشناسی بهصورت میدانی تمامی ابعاد توزیع و مصرف سموم را ارزیابی میکنند.
دکتر نفیسه طوسی افزود: هدف کلان این طرح، اطمینان از رعایت استانداردهای لازم در استفاده از نهادههای کشاورزی است که مستقیماً با امنیت غذایی شهروندان در ارتباط است.
بر اساس این گزارش، اقدامات نظارتی این طرح تنها به داروخانههای گیاهپزشکی محدود نشده و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی از مراکز بوجاری غلات، حبوبات و کارخانههای آردهم بازدید کردند.
ابراهیم زاهدی، کارشناس مسئول آفات عمومی و همگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در خصوص این بازدیدها گفت: در قالب این طرح، علاوه بر کنترل فروشگاهها، فرآیند فرآوری محصولات در کارخانهها و مراکز بستهبندی هم مورد بازرسی قرار گرفت تا استانداردهای سلامت در تمامی حلقههای زنجیره تولید رعایت شود.
گفتنی است، در این بازدیدها ضمن بررسی وضعیت فروشگاهها و مراکز صنعتی، دیدگاهها و مطالبات کشاورزان منطقه هم در خصوص قیمت و کیفیت سموم و نهادهها جمعآوری شد تا در تصمیمگیریهای کلان استانی لحاظ شود.