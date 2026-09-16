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۶۰۸ مدرسه در آبادان و خرمشهر برای آغاز سال تحصیلی جدید و میزبانی از بیش از ۱۰۴ هزار دانشآموز آماده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدارس شهر و روستاهای آبادان و خرمشهر در روزهای پایانی تابستان با انجام اقداماتی از جمله آسفالت محوطه، رنگآمیزی و دیوارنویسی، شستوشوی فضاهای آموزشی، تهیه آب شیرین و تعمیر و سرویس کولرها برای آغاز سال تحصیلی آماده شدهاند.
دانشآموزان نیز با شوق دیدار دوباره معلمان و دوستان خود، آماده حضور در کلاسهای درس هستند.
آغاز سال تحصیلی امسال با یاد دانشآموزان شهید حادثه میناب همراه است و برنامههای مدارس با گرامیداشت یاد این دانشآموزان برگزار خواهد شد.
در سال تحصیلی جدید، بیش از ۱۶ میلیون دانشآموز در سراسر کشور راهی مدارس میشوند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان دانشآموزان خوزستان هستند.