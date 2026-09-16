مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از ثبت ۱۹ هزار و ۲۲۲ مورد بازدید و اقدام نظارتی در سه ماه اجرای طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یحیی جعفری‌خواه با اشاره به اینکه طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» از ۲۵ خردادماه تا ۲۵ شهریورماه اجرا شده است، اظهار کرد: این طرح با هدف پایش مصارف برق، شناسایی و اصلاح مصادیق بدمصرفی و مدیریت بار شبکه در ساعات اوج مصرف اجرا شد.

وی افزود: در این مدت، پنج هزار و ۶۲۹ مورد تعدیل معابر اصلی و ۵ هزار و ۴۷۵ مورد بازدید از مراکز تجاری ثبت شده که بیشترین میزان اقدامات را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: همچنین دو هزار و ۶۱۵ مورد تعدیل جاده‌ای، دو هزار و ۱۸۸ مورد تنظیم ساعت نجومی، یک هزار و ۱۱۰ مورد تعدیل پارک‌ها و ۹۴۸ مورد بازدید از مجتمع‌های بین‌راهی صورت گرفته است.

مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: در بخش ادارات و بانک‌ها ۵۹۸ مورد بازدید و در زمینه اصلاح مظاهر بدمصرفی نیز ۴۱۹ مورد اقدام ثبت شده است.

وی با تأکید بر استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف برق خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این اقدامات، کاهش مصارف غیرضروری، اصلاح الگوی مصرف و کمک به حفظ پایداری شبکه برق است و برنامه‌های نظارتی و مدیریت مصرف با جدیت ادامه خواهد داشت.