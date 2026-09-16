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رفع مشکل ترافیکی مرز نوردوز

طی روز‌های اخیر اخبار و تصاویری از مرز نوردوز منتشر شده بود که ترافیک طولانی را در جاده‌های منتهی به مرز نشان می‌داد؛ که با افزایش نازل‌های سوخت در جایگاه‌ها این مشکل تا حدودی رفع شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۸:۰۸
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برچسب ها: مرز نوردوز ، ارمنستان ، مشکل ترافیک
 