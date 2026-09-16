حضور ۶ داور قایقرانی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا
۶ داور قایقرانی کشورمان، مسابقات آبهای آرام و اسلالوم بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را قضاوت خواهند کرد.
در این دوره از رقابتها؛ علیرضا سهرابیان، نائب رئیس کنفدراسیون کانوئینگ آسیا به عنوان ژوری مسابقات آبهای آرام حضور خواهد داشت. سیدمرتضی توکلی نیز عضو کمیته مدیا کنفدراسیون کانوئینگ آسیا است که در ستاد برگزاری مسابقات حضور دارد.
کتایون اشرف و عاطفه برزگر داوران بینالمللی اسلالوم ایران، در بخش داوران کانواسلالوم بازیهای آسیایی نقشآفرینی میکنند.
ساسان شجاعی و اعظم رحیمیزاده داوران بینالمللی آبهای آرام ایران نیز نمایندگان داوری ایران در رشته آبهای آرام بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا هستند.