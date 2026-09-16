اخبار گوناگون کردستان/ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
در این بسته خبری بیننده اخبار گوناگون از نقاط مختلف استان کردستان باشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از ۱۰۰ آموزگار مدارس غیردولتی کامیاران در یک دوره سهروزه، با شیوههای نوین تدریس و کاربرد هوش مصنوعی در آموزش آشنا شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در جلسه قرارگاه اقتصادی شهرستان قروه گفت: در ششماهه نخست امسال مجموعاً ۲۳۱ پرونده از سوی دستگاههای نظارتی به اداره تعزیرات ارسال شده است.
در مراسمی از بهورزان شهرستان سروآباد به پاس تلاشها و خدمات ارزشمند آنان در حوزه سلامت و خدمترسانی به مردم قدردانی شد.
دوره توانمندسازی و دانش افزایی اساتید دانشگاه، امروز در دانشگاه کردستان برگزار شد.
نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی و هنری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی با همکاری آموزش و پرورش در دهگلان افتتاح شد. ایزدی رئیس کمیته امداد با بیان این خبر افزود امسال ۲۰۰ دانش آموز بصورت رایگان از برنامههای اوقات فراغت استفاده کردند.