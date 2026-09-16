به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بیش از ۱۰۰ آموزگار مدارس غیردولتی کامیاران در یک دوره سه‌روزه، با شیوه‌های نوین تدریس و کاربرد هوش مصنوعی در آموزش آشنا شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در جلسه قرارگاه اقتصادی شهرستان قروه گفت: در شش‌ماهه نخست امسال مجموعاً ۲۳۱ پرونده از سوی دستگاه‌های نظارتی به اداره تعزیرات ارسال شده است.

در مراسمی از بهورزان شهرستان سروآباد به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان در حوزه سلامت و خدمت‌رسانی به مردم قدردانی شد.

دوره توانمندسازی و دانش افزایی اساتید دانشگاه، امروز در دانشگاه کردستان برگزار شد.

نمایشگاه دستاورد‌های فرهنگی و هنری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و نهاد‌های حمایتی با همکاری آموزش و پرورش در دهگلان افتتاح شد. ایزدی رئیس کمیته امداد با بیان این خبر افزود امسال ۲۰۰ دانش آموز بصورت رایگان از برنامه‌های اوقات فراغت استفاده کردند.