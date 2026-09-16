به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار سمیرم در آیین آغاز به کار این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف معرفی سیب سمیرم و در کنار این جشنواره معرفی ظرفیت‌های این شهرستان به مدت سه روز برگزار می‌شود.

محمود مسلم زاده افزود: در حاشیه این جشنواره گردشگری، ۱۳۰ غرفه عرضه محصولات و تولیدات شهرستان، مشتقات سیب، صنایع دستی و دیگر محصولات وابسته به سیب برپا شده است.

وی گفت: این رویداد با افتتاح دو فاز سردخانه ۲۰ هزار تنی مجموعه صنعتی گل مک

در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار شامل سردخانه ۶۰ هزار تنی، کنسانتره و کارگاه سرتینگ توسط بخش خصوصی در شهرک صنعتی هست احداث می‌شود.

چشمه بابا زرنگ کمه در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب شرق سمیرم واقع شده است.