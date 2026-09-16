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همزمان با آغاز نخستین جشنواره ملی سیب سمیرم رویداد سمیرم ایران جان نمایشگاهی از محصولات وتولیدات این شهرستان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار سمیرم در آیین آغاز به کار این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف معرفی سیب سمیرم و در کنار این جشنواره معرفی ظرفیتهای این شهرستان به مدت سه روز برگزار میشود.
محمود مسلم زاده افزود: در حاشیه این جشنواره گردشگری، ۱۳۰ غرفه عرضه محصولات و تولیدات شهرستان، مشتقات سیب، صنایع دستی و دیگر محصولات وابسته به سیب برپا شده است.
وی گفت: این رویداد با افتتاح دو فاز سردخانه ۲۰ هزار تنی مجموعه صنعتی گل مک
در زمینی به مساحت ۳۵ هکتار شامل سردخانه ۶۰ هزار تنی، کنسانتره و کارگاه سرتینگ توسط بخش خصوصی در شهرک صنعتی هست احداث میشود.
چشمه بابا زرنگ کمه در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب شرق سمیرم واقع شده است.