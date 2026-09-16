معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، با همراهی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان، از روند ساخت باغ‌موزه دفاع مقدس اهواز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی امروز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه با همراهی سردار عبدالرضا حاجتی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، از روند احداث باغ‌موزه دفاع مقدس بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی این مجموعه فرهنگی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارت و پیگیری روند احداث آن تا بهره‌برداری تأکید شد.

علم الهدایی بر تداوم نظارت و پیگیری روند اجرای عملیات احداث باغ‌موزه دفاع مقدس تأکید کرد و خواستار هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشبرد این پروژه فرهنگی و تاریخی تا مرحله بهره‌برداری شد.