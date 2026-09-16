کتاب «راند طلایی» نوشته آمنه مرادی، روایت‌هایی مادرانه از زندگی شهید پاسدار «حسین سرسنگی» است؛ شهیدی از نسل دهه هشتاد که در کنار فعالیت‌های پاسداری، در عرصه‌های هنری و ورزشی نیز حضوری فعال داشت و سرانجام در راه دفاع از امنیت کشور به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و سبک زندگی شهید حسین سرسنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان، مسابقه‌ای را بر اساس کتاب «راند طلایی» برگزار می‌کند.

این کتاب به قلم آمنه مرادی، با نگاهی مادرانه، بخش‌هایی از زندگی، خاطرات، چالش‌ها، ویژگی‌های اخلاقی و مسیر رشد و بالندگی شهید حسین سرسنگی را روایت می‌کند و تصویری از یک جوان دهه هشتادی ارائه می‌دهد که پاسداری از کشور و انقلاب را با اعتقاد و علاقه پذیرفت.

شهید حسین سرسنگی، متولد اردیبهشت ۱۳۸۱ در شهر یزد، در میان دوستان و آشنایان به عنوان جوانی شفیق، همدل و همراه شناخته می‌شد و در کنار فعالیت‌های ورزشی و هنری، مسیر پاسداری را نیز با جدیت دنبال کرد.

انس و علاقه ویژه این شهید به شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت، از ویژگی‌های برجسته زندگی او بود؛ علاقه‌ای که سرانجام او را در مسیر شهادت قرار داد.

حسین سرسنگی ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در جریان درگیری با گروهک تروریستی جیش‌الظلم در منطقه راسک سیستان و بلوچستان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برگزاری مسابقه کتاب «راند طلایی» فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، با ابعاد شخصیتی و سبک زندگی این شهید و معرفی او به عنوان الگویی از جوان مؤمن، مسئولیت‌پذیر و ایثارگر است.

در این مسابقه، ضمن فراهم شدن زمینه مطالعه و شناخت بیشتر زندگی شهید حسین سرسنگی، به برگزیدگان نیز جوایزی اهدا خواهد شد.