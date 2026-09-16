پلیس رومشکان دو دستگاه خودروی سواری را که هدایت آنها توسط نوجوانان فاقد گواهینامه انجام می‌شد، در راستای پیشگیری از سوانح جاده‌ای متوقف کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان گفت: با هدف اجرای طرح ارتقای امنیت ترافیکی و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، مأموران انتظامی رومشکان دو دستگاه خودروی سواری (پژو و پراید) را که هدایت آنها بر عهده دو نوجوان ۱۲ و ۱۳ ساله بود، در معابر شهری متوقف کردند.

سرهنگ مصطفی تیموری با ابراز نگرانی از رواج رانندگیِ نوجوانانِ فاقد گواهینامه در سطح شهرستان، تصریح کرد: این اقدام که در برخی موارد به یک رویه نادرست تبدیل شده، تهدیدی جدی برای جان خود نوجوانان و سایر شهروندان است؛ از این‌رو پلیس اجازه نخواهد داد خیابان‌های شهر به فضایی برای آزمون و خطای رانندگان فاقد صلاحیت تبدیل شود.

وی با اشاره به اقدامات قانونی صورت‌گرفته افزود: با هماهنگی مرجع قضایی، خودرو‌های مذکور به مدت یک‌ماه به پارکینگ منتقل شدند و برای مالکان آنها نیز پرونده قضایی تشکیل شد تا مراحل قانونی در دادسرا طی شود.

فرمانده انتظامی رومشکان در پایان با هشدار به والدین خاطرنشان کرد: واگذاری خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، مصداق بارز به خطر انداختن سلامت عمومی است. پلیس در برخورد با این قبیل تخلفات مماشاتی نخواهد داشت و از شهروندان انتظار می‌رود با نظارت دقیق بر رفتار فرزندان خود، مانع از وقوع حوادث جبران‌ناپذیر شوند.