توقیف دو خودرو با رانندگان ۱۲ و ۱۳ ساله در رومشکان
پلیس رومشکان دو دستگاه خودروی سواری را که هدایت آنها توسط نوجوانان فاقد گواهینامه انجام میشد، در راستای پیشگیری از سوانح جادهای متوقف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان گفت: با هدف اجرای طرح ارتقای امنیت ترافیکی و برخورد با تخلفات حادثهساز، مأموران انتظامی رومشکان دو دستگاه خودروی سواری (پژو و پراید) را که هدایت آنها بر عهده دو نوجوان ۱۲ و ۱۳ ساله بود، در معابر شهری متوقف کردند.
سرهنگ مصطفی تیموری با ابراز نگرانی از رواج رانندگیِ نوجوانانِ فاقد گواهینامه در سطح شهرستان، تصریح کرد: این اقدام که در برخی موارد به یک رویه نادرست تبدیل شده، تهدیدی جدی برای جان خود نوجوانان و سایر شهروندان است؛ از اینرو پلیس اجازه نخواهد داد خیابانهای شهر به فضایی برای آزمون و خطای رانندگان فاقد صلاحیت تبدیل شود.
وی با اشاره به اقدامات قانونی صورتگرفته افزود: با هماهنگی مرجع قضایی، خودروهای مذکور به مدت یکماه به پارکینگ منتقل شدند و برای مالکان آنها نیز پرونده قضایی تشکیل شد تا مراحل قانونی در دادسرا طی شود.
فرمانده انتظامی رومشکان در پایان با هشدار به والدین خاطرنشان کرد: واگذاری خودرو به فرزندان فاقد گواهینامه، مصداق بارز به خطر انداختن سلامت عمومی است. پلیس در برخورد با این قبیل تخلفات مماشاتی نخواهد داشت و از شهروندان انتظار میرود با نظارت دقیق بر رفتار فرزندان خود، مانع از وقوع حوادث جبرانناپذیر شوند.