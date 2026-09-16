به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فسا گفت: ماموران یگان امداد هنگام گشت زنی در شهر به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و با علائم هشداری دستور توقف آن را صادر کردند.

سرهنگ علیرضا محمودی مقدم افزود: راننده بدون توجه به ایست پلیس با افزایش سرعت اقدام به فرار و همزمان بسته‌ای مشکوک را از شیشه به بیرون پرتاب کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان فسا با بیان اینکه راننده با اقدام تخصصی پلیس، راننده ناگزیر به توقف شد گفت: بسته مشکوک حاوی ۳۸۰ گرم موادمخدر از نوع شیشه و هروئین بود و متهم دستگیر و به دادسرا منتقل شد.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.