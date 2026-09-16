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وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز ملی خرما، با تقدیر از تلاش نخلداران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بر توسعه فناوریهای نوین، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و زیرساختهای صادراتی برای تقویت جایگاه خرمای ایران در بازارهای جهانی تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز ملی خرما، ضمن قدردانی از تلاش نخلداران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تاکید بر توسعه فناوریهای نوین، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و زیرساختهای صادراتی برای تقویت جایگاه خرمای ایران در بازارهای جهانی، نوشت: صادرات بیش از ۳۴۳ هزار تن خرما به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴، نشان دهنده ضرورت حرکت از تولید سنتی به کشاورزی دانشبنیان، افزایش بهرهوری و ارتقای ارزش افزوده محصول خرما است.
متن پیام وزیر جهاد کشاورزی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
خرما، در پهنهی زرخیز ایرانزمین، فراتر از یک محصول باغی، گوهری گرانسنگ از میراث و سرمایه ملی و نمادی از اقتدار تولید در اقلیم گرمسیری است؛ ستونی استوار که بر محور اشتغالزایی، امنیت غذایی و اعتلای نام ایران در بازارهای جهانی استوار گشته است.
ایران عزیز ما، طی ادوار گذشته، پیوسته در شمار پیشگامان تولید و صادرکنندگان تراز اول خرما در گیتی درخشیده است؛ بهگونهای که در سال ۱۴۰۴، با صادراتی بالغ بر ۳۴۳ هزار تن به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار، نام و نشان خرمای ایران در بیش از ۸۰ کشور جهان به نیکی طنینانداز شده است.
راهبرد کلان در بخش کشاورزی و منابع طبیعی همواره، گذار از کشاورزی سنتی به سوی اقتصادی شکوفا، دانشبنیان و بهرهور است. در صنعت سترگ خرما نیز، تحولی بنیادین مبتنی بر نوسازی نخلستانها، بهرهگیری از ارقام تجاری و بازارپسند، گسترش فناوریهای نوین آبیاری و توسعه مکانیزاسیون و ارتقای سلامت و کیفیت محصول و تکمیل زنجیره ارزش است.
بهیقین، در کنار افزایش کمی تولید، تعالی معیشت نخلداران صبور و ارتقای ارزش افزودهی محصول، اولویتی راهبردی است. از اینرو، توسعهی صنایع تبدیلی و بستهبندی، احداث پایانههای تخصصی صادراتی، تجهیز سردخانهها و انبارهای استاندارد، و نیز بهرهگیری از ابزارهای نوین مالی همچون کشاورزی قراردادی و معاملات گواهی سپرده کالایی؛ از الزامات بنیادین این تحول است.
اینک در خجستهروز ملی خرما، مراتب قدردانی صمیمانهی خود را به پیشگاه یکایک نخلداران پرتلاش، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، کارشناسان، پژوهشگران و تمامی دستاندرکاران و دلسوزان این عرصهی زرین تقدیم میدارم.
خرما؛ ثمره صبر نخلدار، برکت خاک پاک میهن و مایهی مباهات و افتخار کشاورزی ایران است.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی