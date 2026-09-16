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مدیر بحران و پدافند غیرعامل برق منطقهای خوزستان از آمادهباش تیمهای عملیاتی و تجهیزات مدیریت بحران این شرکت برای مقابله با سیلابهای احتمالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علیرضا قنبری با اشاره به ابلاغیههای وزارت کشور، سازمان هواشناسی، وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط گفت: جلسات لازم با حضور مدیران برگزار و با استفاده از تجارب و تحلیل سیلابهای گذشته، وضعیت تجهیزات و امکانات مدیریت بحران مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: تیمهای عملیاتی و تجهیزات مدیریت بحران در سطح استان، بهویژه در مناطق جنوبی از جمله آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان، آمادهبهکار شدهاند و تجهیزات و خودروهای عملیاتی بهصورت مستمر پایش میشوند.
مدیر بحران و پدافند غیرعامل برق منطقهای خوزستان ادامه داد: نواقص شناساییشده در تجهیزات در حال برطرف شدن است و تیمهای عملیاتی بهصورت شبانهروزی وضعیت آمادگی نیروها و امکانات را رصد میکنند.
قنبری همچنین از تمرین مستمر دستورالعملهای ابلاغی و برگزاری مانورهای آمادگی خبر داد و گفت: نیروهای انسانی و تجهیزات لازم برای مقابله با سیلاب و مدیریت شرایط اضطراری در آمادهباش قرار دارند.