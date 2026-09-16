فرمانده انتظامی مهاباد از اجرای طرح ضربتی پاکسازی چهره شهر از آسیب‌های اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: برای پاسخ به مطالبات مردمی برای ارتقای امنیت و آرامش عمومی، ۳۰ نفر از معتادان متجاهر در مهاباد جمع‌آوری و با هماهنگی مقام قضایی به مراکز ترک اعتیاد منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف کاهش آسیب‌های ناشی از حضور افراد پرخطر در سطح شهر، فرماندهی انتظامی شهرستان مهاباد عملیاتی را برای ساماندهی معتادان متجاهر اجرا کرد.

سرهنگ امیررضا رسولیان با اشاره به دغدغه‌های شهروندان در خصوص حضور معتادان در معابر عمومی گفت: پلیس همواره در کنار مردم است و امنیت و آرامش روانی جامعه اولویت اصلی ماست. در همین زمینه و با هدف پاکسازی نقاط آلوده و پیشگیری از جرایم مرتبط با اعتیاد، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر با قاطعیت اجرا شد.

سرهنگ رسولیان در ادامه تصریح کرد: در این عملیات، ۳۰ نفر از معتادان متجاهر شناسایی و با هماهنگی کامل مرجع قضایی از سطح شهر جمع‌آوری شدند. این افراد برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز مجاز ترک اعتیاد تحویل داده شدند تا ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، چهره شهر نیز از این ناهنجاری‌ها پاکسازی شود.

فرمانده انتظامی مهاباد با تاکید بر استمرار این‌گونه طرح‌ها در سطح شهرستان، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و نارضایتی‌های اجتماعی خود را از طریق شماره ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد. وی همچنین بر نقش موثر همکاری دستگاه‌های مسئول در کنار پلیس برای ساماندهی نهایی معتادان متجاهر تاکید کرد.