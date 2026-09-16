به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی گزارش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان آستارا مبنی بر کشف مواد خوارکی و نوشیدنی خارجی قاچاق از یک خودرو سواری در حال تردد در این شهرستان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز آستارا ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر گمرک مبنی بر ورود قانونی این کالاها، اتهام راننده خودرو را اثبات و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۸۹۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.