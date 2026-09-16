به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان د اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری " ۲۴ ابوذر" شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران این کلانتری قرار گرفت.

وی گفت: مأموران با اقدامات اطلاعاتی گسترده و تلاش چندین روزه موفق به شناسایی اعضای یک باند ۴ نفره سرقت خودرو شده و با هماهنگی قضایی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با بیان اینکه متهمان در تحقیقات صورت گرفته به ۳ فقره سرقت خودرو اعتراف کردند، گفت: ۳ دستگاه خودرو پیکان و پراید سرقتی و همچنین تعدادی لوازم خودرو اوراق شده شامل باتری، جک، ضبط، زاپاس و گوشی تلفن همراه سرقتی از مخفیگاه متهمین کشف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند، از شهروندان خواست به توصیه‌های پلیس برای حفظ خودرو و موتورسیکلت خود در پیشگیری از سرقت توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک آن را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.