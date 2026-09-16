برآورد خسارت ۵/۵ همتی سیلاب و پرداخت آن در مازندران

برآورد خسارت ۵/۵ همتی سیلاب و پرداخت آن در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری مازندران از پرداخت ۹۰ درصد خسارت‌های منازل آسیب‌دیده در مازندران تا هفته آینده خبر داد.

سلامی گفت: تمام منازلی که دارای کنتور برق قانونی هستند، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند و خسارت‌های آنها در حال بررسی و پرداخت است.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده ۹۰ درصد خسارت‌های مشمول پرداخت شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به پرونده‌هایی است که اطلاعات آنها ناقص است و پس از تکمیل اطلاعات، پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور همچنین از طراحی و اجرای طرح بیمه تکمیلی حوادث با همکاری استانداری مازندران خبر داد و گفت: در قالب این طرح، به‌ازای پرداخت یک میلیون تومان از سوی خانوار، تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پوشش بیمه حوادث برای آنان پیش‌بینی خواهد شد.

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه یک‌هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی در مناطق آسیب‌دیده خسارت دیده‌اند گفت: حدود یک‌چهارم خسارت این واحد‌ها پرداخت شده است.

یونسی افزود: با همکاری دستگاه‌ها مرتبط اطلاعات و مستندات خسارت‌دیدگان در حال بارگذاری است تا روند رسیدگی و پرداخت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

او تاکید کرد: مردم در بخش‌های مختلف از جمله معیشت، کشاورزی و واحد‌های مسکونی، تنها نخواهند ماند و دستگاه‌های مسئول تا رفع مشکلات مالی، اقتصادی و معیشتی در کنار آنان خواهند بود.

نجاتی و گزارشی از این جلسه: