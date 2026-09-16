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اولین گزارش رسمی پنتاگون از جنگ با ایران، اعترافی به شکست

گزارش پنتاگون اعتراف می‌کند حجم زیاد و هزینه سنگین مهمات مصرفی آمریکا نشان دهنده ابعاد و پیچیدگی اهداف در ایران است. بر اساس این گزارش ایران صنایع دفاعی داخلی خود را توسعه داده و بر تدابیر پدافند غیرعامل تمرکز داشته.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۷:۴۸
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برچسب ها: پنتاگون ، هزینه جنگ ، جنگ علیه ایران ، افول آمریکا
 