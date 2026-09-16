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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان از برپایی نمایشگاه عکس با محوریت فعالیتهای محلهمحور بسیج و ارائه دستاوردهای گروههای منتخب در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ ایمانی گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی فعالیتها و اقدامات انجامشده در حوزههای فرهنگی، معنوی، تربیتی، امنیت محله، محرومیتزدایی و فعالیتهای جهادی برپا شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه بخشی از اقدامات انجامشده در زمینه حفظ و آموزش قرآن، فعالیتهای فرهنگی و معنوی، صنایع دستی کارکنان و همچنین اقدامات محرومیتزدایی با همکاری اداره شهرستان و پشتیبانی گروههای جهادی به نمایش گذاشته شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان ادامه داد: اقدامات انجامشده در حوزه امنیت فیزیکی و امنیت محله نیز از دیگر بخشهای این نمایشگاه است که شهروندان میتوانند با حضور در آن، از نزدیک با فعالیتهای انجامشده آشنا شوند.
سرهنگ ایمانی گفت: این نمایشگاه به مدت سه شب در محل تجمع مردم در خیابان اصلی برپا است و شهروندان میتوانند در این مدت از نمایشگاه بازدید کنند.