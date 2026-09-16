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مدیران دستگاههای عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، همزمان با برگزاری چهارمین رویداد جهادی حمایت از اقشار آسیبپذیر، از فروشگاه کارافن مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه خواهران یزد بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم افتتاحیه چهارمین رویداد جهادی حمایت از اقشار آسیبپذیر، با حضور احمد طالبی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد، فرهاد شیخی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد و جمعی از رؤسای دستگاههای عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، در مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه خواهران شهرستان یزد برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، مدیران و رؤسای دستگاههای عضو شورای هماهنگی با همراهی الهام معصومی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شماره سه خواهران یزد از فروشگاه کارافن بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیتهای این مجموعه برای حمایت از مهارتآموختگان و تسهیل عرضه محصولات تولیدی آنان قرار گرفتند.
فروشگاه کارافن به عنوان فروشگاه دائمی عرضه محصولات تولیدی و صنایع دستی مهارتآموزان آموزش فنی و حرفهای، با ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و بازار مصرف، زمینه حمایت از تولیدات خرد و مشاغل خانگی را فراهم کرده است.
حذف واسطهها، تسهیل فرآیند فروش و ایجاد دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به بازار، از جمله ظرفیتهای این فروشگاه در مسیر توانمندسازی اقتصادی مهارتآموختگان و تقویت خودکفایی خانوارها عنوان شده است.
مهارتآموزان آموزش فنی و حرفهای همچنین میتوانند با ایجاد پروفایل اختصاصی در سایت کارافن، محصولات تولیدی و صنایع دستی خود را برای عرضه و فروش بارگذاری کنند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان یزد در این بازدید، توسعه مهارتآموزی را یکی از راهکارهای پایدار برای توانمندسازی خانوارها و کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
احمد طالبی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات خرد مهارتآموختگان، اظهار کرد: حمایت از این تولیدات میتواند زمینه افزایش درآمد خانوار، توسعه مشاغل خانگی و تقویت ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.
وی همچنین بر اهمیت ایجاد پیوند میان مهارت، تولید و بازار تأکید کرد و حمایت از مهارتآموختگان پس از پایان دورههای آموزشی را از الزامات تحقق اهداف مهارتآموزی و اشتغال عنوان کرد.
فروشگاه کارافن با هدف ایجاد بازار برای محصولات مهارتآموختگان، به عنوان یکی از ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای استان یزد در حوزه کارآفرینی اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان خرد فعالیت میکند.