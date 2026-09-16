سامانه هوشمند «سو» برای ارتقای مطالبه‌گری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی روز چهارشنبه با حضور مسئولان در همایش دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر اردبیل رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هدف از راه‌اندازی این سامانه ایجاد بستری شفاف و کارآمد برای هم‌افزایی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف دولت و تکریم حقوق شهروندی است.

این اپلیکیشن با هدف تسهیل فرآیند ثبت درخواست‌ها و پیگیری مشکلات مردمی طراحی شده تا شهروندان بتوانند پرسش‌ها، مطالبات و موارد مدنظر خود را بدون واسطه در این بستر ثبت کنند.

بر اساس سازوکار تعریف شده برای این سامانه مدیران کل و مسئولان دستگاه‌های مربوطه موظف هستند با هدف تحقق شفافیت و رسیدگی به امور مردم به موارد ثبت شده در این اپلیکیشن پاسخگو بوده و در کمترین زمان ممکن نسبت به پیگیری و رفع مشکلات منعکس شده اقدام نمایند.