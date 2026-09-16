تکریم خانواده شهدای ارتش در لرستان
آیین تجلیل از خانوادههای شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در لرستان با حضور معاون نیروی انسانی ارتش و استاندار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در مراسمی با با حضور معاون نیروی انسانی ارتش و استاندار از خانواده شهدای ارتش در لرستان تجلیل شد .
معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم، رزمندگان لرستانی را نماد عینی سلحشوری و وفاداری خواند.
امیر امید ارسلان با اشاره به حضور جانانه این نیروها در میدانهای دفاعی، حمایت از خانوادههای شهدا را از اولویتهای اصلی ارتش عنوان کرد.
استاندار لرستان نیز در این مراسم با تأکید بر کارنامه پرافتخار ارتش جمهوری اسلامی، اقتدار نظامی این نیرو در جنگهای اخیر را عامل زبونی دشمن و بروز خشم و استیصال آنان دانست.
سید سعید شاهرخی گفت: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، برای دفاع از این مرز و بوم، در اوج اقتدار و توان هستند.
وی ادامهداد: دشمنی که همینه اش در جنگهای اخیر فروریخته و در برابر توان دفاعی ما به زانو درآمده است، در برابر ارتش جمهوری اسلامی ایران، شکست در لحظه اول را تجربه کرد و برهمین اساس بجای مقابله با توان نظامی ارتش و نیروهای رزمنده ایران، ناوگروه آموزشی غیرمسلح دنا را به روشی مذبوحانه، هدف حمله قرار داد.
استاندار لرستان با بیان اینکه تاریخ انقلاب اسلامی، سرشار از رشادتهای ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی است، گفت: ارتش ما امروز در برابر پیشرفتهترین سیستم پدافندی دشمن به گونهای عمل کرده که با جنگنده f۵ به قلب پایگاههای دشمن در کویت حمله میکند و عملیاتش را با موفقیت، انجام میدهد.
شاهرخی افزود: این ارتش همان ارتشی است که دشمن روزی به دنبال انحلال آن بود ولی با حمایت و همراهی رهبر کبیر انقلاب و رهبر شهید انقلاب، امروز شاهد افتخارآفرینی آنها در نبرد همهجانبه دریایی، هوایی و ... با دشمن هستیم.
وی در پایان با قدردانی از خانواده معزز شهدای ارتش، گفت: تاریخسازی و رشادت ارتشیان جمهوری اسلامی ایران، ریشه در خانواده این عزیزان دارد و خانواده شهدا، اسوه ایمان و تقوی در جامعه هستند.
شاهرخی افزود: خانواده شهدا، شایسته تقدیر و تکریم هستند و امیدواریم که ما و مجموعه مدیریت استان، خدمتگزار واقعی این عزیزان باشیم.
در پایان این مراسم، از خانوادههای معظم شهدا تجلیل و از تلاشهای استاندار لرستان در راستای حمایت از خانوادههای شهدا و رزمندگان قدردانی شد.