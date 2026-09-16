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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از افزایش سهم کالاهای اساسی و استراتژیک استان با هدف تقویت ذخایر و تامین پایدار نیازهای بازار خبر داد و گفت: مردم هیچگونه نگرانی از بابت تامین کالاهای مورد نیاز خود نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز چهارشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی با اشاره به اینکه متولیان اصلی واردات کالا در استان، دستگاههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی هستند، اظهار کرد: ثبت آماری، تخصیص ارز، رفع تعهدات ارزی و بهرهمندی از خط اعتباری چهار تا ۶ ماهه از جمله مشوقهای تسهیل فرآیند واردات بوده و دستگاههای متولی باید از این ظرفیتها برای تامین بهموقع کالاهای مورد نیاز استان استفاده کنند.
وی همچنین با اشاره به تامین سوخت مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی استان اردبیل، افزود: تاکنون ۷۰ میلیون لیتر سوخت برای بخش کشاورزی، اصناف و واحدهای اقتصادی اخذ شده و در تامین سوخت دوم نیز هیچ مشکلی وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تاکید کرد: دستگاههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید نسبت به تجهیز واحدهای اقتصادی و نانواییها به سوخت دوم اقدام کنند تا در شرایط ضروری، فعالیت این واحدها بدون وقفه ادامه یابد.
خلیلی با تاکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار، گفت: قرارگاههای نظارت و بازرسی در سطح استان و شهرستانها تشکیل شده و نظارت بر بازار باید بهصورت مستمر و جدی انجام شود و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار نیز باید برخورد جدی، قانونی و بازدارنده صورت گیرد.
وی با اشاره به ساماندهی نانواییهای فاقد کد، تصریح کرد: نانواییهای بدون کد در هفتههای آینده ساماندهی میشوند و پس از اجرای این طرح، واحدهای فاقد کد اجازه فعالیت نخواهند داشت.
بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی و نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت میکنند.