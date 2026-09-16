به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، گردهمایی مستمر مردم لرستان در شب دویستم که با محوریت بصیرت و وحدت‌بخشی برگزار می‌شود، بازتاب‌دهنده‌ی اراده‌ی عمومی در صیانت از دستاورد‌های نظام و مقابله با راهبرد‌های دشمنان است.

مشارکت خودجوش آحاد مردم در میادین شهر‌ها و روستاها، به گواهی ناظران، تجلی قدرت نرم نظام و انسجام ملی در برابر فشار‌های خارجی محسوب می‌شود. این حضور که بیش از ۲۰۰ روز است استمرار دارد، به عنوان نمادی از همراهی بدنه جامعه با سیاست‌های کلان نظام در مسیر استقرار «ایران مقتدر» ارزیابی می‌شود.