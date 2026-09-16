۱۸ هزار و ۷۱۵ سند مالکیت در بخش‌های مختلف استان یزد، از جمله نهضت ملی مسکن، اراضی روستایی، موقوفات، قنوات و اماکن عمومی، در مراسمی با حضور معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر و به صورت نمادین ۱۴ سند شاخص رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این مراسم، ۱۱ هزار سند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن، سه هزار و ۷۰۰ سند روستایی، دو هزار و ۳۰۰ سند موقوفات، ۵۰۰ سند قنوات، ۵۰۰ سند مربوط به روستای حسین‌آباد ریسِمانی، ۴۰۰ سند موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۷۵ سند شهرداری یزد، ۹۰ سند آموزش و پرورش و ۵۰ سند مجتمع اقتصادی صادر شد.

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت اراضی و اماکن عمومی گفت: صدور سند برای قنوات و املاک شهرداری‌ها، اقدامی عملی برای تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی ملکی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال است.

در ادامه این برنامه، نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز با حضور بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور و مسئولان ادارات ثبت اسناد و املاک، شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های اصفهان، کرمان، فارس و یزد برگزار شد.

بابایی در این نشست، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های ملکی در دستگاه قضایی دانست و از آغاز صدور الکترونیکی شناسه یکتا برای پیش‌فروش ساختمان‌ها در کشور خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های مراجع قضایی به حوزه زمین و املاک مربوط می‌شود، اظهار کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌تواند نقش قابل توجهی در ارتقای بهداشت قضایی کشور داشته باشد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: بر اساس ماده ۱۴ این قانون و با هماهنگی میان شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی، امکان صدور الکترونیکی شناسه یکتا و فراهم شدن فرآیند انتقال زمین و ملک به افراد در دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است.

بابایی همچنین استان یزد را از استان‌های پیشتاز در زمینه صدور شناسه یکتا عنوان کرد.