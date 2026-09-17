به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: در پی تلاش موفق ماموران نیروی انتظامی شهرستان رشت در کشف موتور سیکلت قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریال، پرونده این تخلف به شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت ارسال شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام صاحب موتورسیکلت را اثبات و علاوه بر ضبط موتور سیکلت قاچاق، متهم را به پرداخت جریمه به ارزش کالای قاچاق کشف شده به مبلغ ۴ میلیارد ریال محکوم کرد.