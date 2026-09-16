به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین جلسه کارگروه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رفع موانع سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهرستان شازند با محوریت بررسی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و... در شهرستان و تعیین اولویت‌های گردشگری، به ریاست حجت‌اله نصیری فرماندار شهرستان شازند در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: باتوجه به پیگیری‌هایی که انجام شده بسته‌های سرمایه گذاری پیشنهادی توسط شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی به منظور جذب سرمایه گذاران در نقطه‌های مختلف شهرستان شازند مقرر شده است.