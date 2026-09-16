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راهکارهای رفع موانع سرمایهگذاری، در نخستین کارگروه توسعه زیرساختهای گردشگری شهرستان شازند بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اولین جلسه کارگروه توسعه زیرساختهای گردشگری و رفع موانع سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شهرستان شازند با محوریت بررسی ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و... در شهرستان و تعیین اولویتهای گردشگری، به ریاست حجتاله نصیری فرماندار شهرستان شازند در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
حسین محمودی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی گفت: باتوجه به پیگیریهایی که انجام شده بستههای سرمایه گذاری پیشنهادی توسط شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی به منظور جذب سرمایه گذاران در نقطههای مختلف شهرستان شازند مقرر شده است.