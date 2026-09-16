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مردم استان فارس در صد و نود و نهمین شب از تجمعات شبانه خود، با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، وحدت و همبستگی ملی را کلید موفقیت در برابر تهدیدات دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم استان فارس در صد و نود و نهمین تجمع شبانه خود، با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح، وحدت و همبستگی ملی را کلید موفقیت در برابر تهدیدات دانستند.
شرکتکنندگان در این تجمعات، استمرار حضور خود را در میادین ، بزرگترین پشتوانه معنوی و عملی برای امنیت کشور توصیف کردند.
در این تجمعات شبانه که با حضور گسترده اقشار مختلفدر حال برگزاری است، بر نقش اثرگذار حضور مستمر مردم در خیابانها و میادین بهعنوان راهبردی برای حفظ اقتدار کشور تأکید شد.
شرکتکنندگان با بیان اینکه حدود ۲۰۰ شب از میدانداری هدفمند ملت ایران میگذرد، اعلام کردند این حرکت، پشتیبانی عملی از نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از امنیت کشور است.