۸ کشتی گیر مازندرانی به اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۸ کشتی گیر مازندرانی به اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شدند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان از ۲۸ شهریورماه تا ۵ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید تا ساعت ۱۵ روز شنبه ۲۸ شهریورماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) حسین بیژنی (کهگیلویه و بویراحمد) آرمین شمسی پور (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران) محمد عشیری (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار (فارس) عرفان جرکنی (تهران) علیرضا نجاتی (قم)

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی (خوزستان) محمد کمالی (فارس) محمدجواد رضایی (قم)

۷۲ کیلوگرم: سیددانیال سهرابی (خوزستان) احمدرضا محسن نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) علیرضا عبدولی (خوزستان) اهورا بویری (خوزستان)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس) ابوالفضل مهمدی (خوزستان) علیرضا محمدحسینی (تهران)

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی (خوزستان) یاسین یزدی (مازندران) امیرحسین نعمت زاده (قم)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی، مهدی بالی و علی دریاباری (مازندران) محمدهادی صیدی (خوزستان)

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی و مرتضی الغوثی (مازندران) امین میرزازاده (خوزستان) وحید دادخواه خراسان رضوی) ابوالفضل فتحی تزنگی (فارس))

سرمربی: حسن رنگرز (مازندران)

مربیان: حسن حسین زاده و مجید رمضانی (مازندران) - طالب نعمت پور - فرشاد علیزاده - مهدی علیاری - بابک ولی محمدی

مربی بدنساز: بهمن میرزایی

آنالیزور: ادیب مهمدی

ماساژور: جمال حق پناه

سرپرست: امید شایگان (مازندران)

روانشناس: حسین سلطانی