پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نشست با اصحاب رسانه، ضمن تشریح آخرین وضعیت طرحهای عمرانی این شهرستان، از تکمیل طرح های آموزشی تا پایان مهرماه و پیگیری جدی برای تامین اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای تعریض جاده «برهان» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با مدیران پایگاههای خبری و اصحاب رسانه، ضمن ارزیابی وضعیت فعلی طرحهای توسعهای شهرستان، از شتاببخشی به پروژههای عمرانی و آموزشی خبر داد.
سلام ستوده با اشاره به اولویتبندی توسعه فضاهای آموزشی تصریح کرد: امسال احداث ۱۰ مدرسه در داخل شهر و ۱۰ مدرسه در مناطق روستایی را در دستور کار قرار دادیم که طبق برنامهریزی صورتگرفته، این مدارس تا پایان مهرماه به بهرهبرداری میرسند. در پی جلسه اخیر با مدیرکل نوسازی مدارس، مقرر شد ۶ پروژه روستایی باقیمانده نیز با تامین اعتبار لازم، به زودی تکمیل و آماده بهرهبرداری شوند.
ستوده در ادامه به اقدامات حوزه راه اشاره کرد و با یادآوری روکش آسفالت ۸۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی در سال جاری، بر ضرورت تعریض جاده مهاباد-بوکان (جاده برهان) تاکید کرد.
وی گفت: طی دو سال گذشته پیگیریهای مستمری برای این جاده انجام شد که در نهایت منجر به بازدید میدانی کارشناسان وزارت صمت و واگذاری طرح به سازمان ایمیدرو شد.
طبق مطالعات انجام شده، ۱۲ نقطه در این مسیر نیازمند تعریض است که برای آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده و نقشههای اجرایی کاملاً آماده است؛ در حال حاضر منتظر تخصیص اعتبار و واگذاری به پیمانکار راهداری هستیم. همچنین در مقطع پیچ قرهبلاغ نیز عملیاتی با اعتبار ۶ میلیارد تومان در حال اجراست.
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرهگشایی از مشکل تامین زمین برای مسکن افزود: در طرح جامع امسال، ۲۰۰ هکتار زمین در محدوده مکریان به سمت کهریزه شیخان مصوب کردیم و در مجموع ۳۷۰ هکتار دیگر نیز به مساحت طرح جامع شهری افزوده شد تا بخشی از چالشهای تامین مسکن مرتفع شود.
در پایان این نشست، مدیران پایگاههای خبری و اصحاب رسانه مهاباد نیز ضمن بیان دغدغههای مردم، بر لزوم شفافیت بیشتر در اطلاعرسانی، حل معضل مسکن ملی، لزوم فعالسازی ظرفیتهای فرهنگی مانند سینما، برگزاری جشنوارههای بومی، توسعه گردشگری و تقویت فضاهای ورزشی و آموزشی تاکید کردند.