رونق بازار نوشتافزار و پوشاک در آستانه بازگشایی مدارس لرستان
در آستانه سال تحصیلی جدید، بازارهای فروش لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک در لرستان با افزایش تقاضا و حضور پرشور خانوادهها برای تهیه اقلام ضروری دانشآموزان همراه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، تغییر چهره شهر و شلوغی معابر در روزهای منتهی به مهرماه، نشان از تکاپوی خانوادهها برای آمادهسازی فرزندان جهت حضور در کلاس درس دارد. ویترین فروشگاهها در این ایام شاهد بیشترین حجم از مراجعات مردمی برای تأمین نوشتافزار و ملزومات آموزشی است.
مدیریت هزینهها و انتخاب هوشمندانه کالا، اولویت اصلی خانوادهها در سبد خرید آغاز سال تحصیلی به شمار میرود.
متقاضیان در این روزها ضمن بازدید از مراکز عرضه، با سنجش کیفیت و قیمت اقلام، نیازهای آموزشی دانشآموزان را برای شروع فصلی نو در نظام آموزشی تأمین میکنند.