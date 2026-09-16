مدیریت هزینه‌ها و انتخاب هوشمندانه کالا، اولویت اصلی خانواده‌ها در سبد خرید آغاز سال تحصیلی به شمار می‌رود.متقاضیان در این روز‌ها ضمن بازدید از مراکز عرضه، با سنجش کیفیت و قیمت اقلام، نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان را برای شروع فصلی نو در نظام آموزشی تأمین می‌کنند.