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در ۲۴ ساعت گذشته اخباری منتشر شده که بررسیها نشان داد صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در طول روز، دادهها و ادعاهای مختلفی در قالب خبر در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی منتشر میشود که اثبات درست یا نادرست بودن آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.
پنج خبری را که طی ۲۴ ساعت اخیر پر بازدید بود، اما تکذیب شد را مرور میکنیم:
۱- ادعای وزیر خزانه داری آمریکا درباره صفهای ۴ ساعته پمپ بنزینها در ایران
پس از تغییر نرخ سوم بنزین در کشور، رسانههای بیگانه و برخی سیاستمداران تلاش کردند اینطور القا کنند که وضعیت داخلی کشور به دلیل این تغییر تعرفه بی ثبات شده و با خبرسازی در مورد صفهای طولانی پمپ بنزین، این هدف را دنبال کردند، اما این ادعا یعنی تشکیل صفهای چهار ساعته پمپ بنزین تکذیب شد.
۲- مینگذاری مسیر دریایی باب المندب توسط انصاراللّه یمن
پیشروی رزمندگان یمنی در جبهههای داخلی و آزادسازی بخشهایی از خاک این کشور سبب شود اخبار گوناگونی حول تحولات میدانی این جنگ مخابره شود که قابل استناد و تأیید نیست همچون ادعای مینگذاری بابالمندب که برخی رسانهها مدعی آن شدند، اما صحت نداشت.
۳- فروش صندلی پزشکی دانشگاهها با مبالغ میلیاردی
معاون آموزشی وزارت بهداشت در این رابطه گفته باندهای کلاهبرداری با عنوان «تضمینی فروش صندلی» فعالیت میکنند و حتی مبالغی که امسال اعلام کردهاند، تا ۱۱ میلیارد تومان نیز میرسد؛ خانوادهها توجه کنند دانشگاهها هیچ سهمیهای به هیچ شرکت، مؤسسه یا فردی برای پذیرش بدون کنکور ندادهاند و هیچ دانشگاهی چنین کاری نمیتواند انجام دهد.
۴- معامله آمریکا و روسیه بر سر ایران
وزیرخارجه روسیه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر معامله روسیه با آمریکا در مورد مسائل ایران و اوکراین، گفت: من چنین گمانهزنیهایی را خواندهام، مطالبی که در آنها ادعا شده است که اگر روسیه در موضوع ایران کمک کند، آمریکا در مسأله اوکراین همکاری خواهد کرد؛ این گزارشها شایعه است و صحت ندارد.
۵- هک و اختلال در سایت بانک مسکن
روابط عمومی بانک مسکن اعلام کرد خدمات الکترونیکی و اینترنتی بانک مطابق روال در اختیار مشتریان قرار دارد، ادعای اختلال در ارائه خدمات صحت ندارد و خبر منتشرشده از درگاه خروجی سایت منتشر کننده حذف شد.