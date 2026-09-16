به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سردار قاسم رضایی در بازدید از هنگ مرزی تایباد افزود: عملکرد مرزبانی فراجا در حوزه نظم و امنیت کشور قابل تقدیر است و اشرافیت عملیاتی و اطلاعاتی مرزبانان در همه مرزها در بالاترین سطح قرار دارد.

وی ادامه داد: امنیت از نقطه صفر مرزی آغاز شده و زیربنای امنیتی کشور را تشکیل می‌دهد که در نتیجه، مرزبانی این وظیفه مهم و سنگین در خط مقدم بر عهده دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مرزبانان با صلابت از تمامیت ارضی ایران دفاع می‌کنند، افزود: امروزه فرماندهی انتظامی کشور در همه عرصه‌ها، مقتدرانه با بی‌نظمی‌ها و بی‌قانونی‌ها، قاطعانه برخورد می کند.

وی گفت: بر اساس نظریات نظامی و دفاعی، نیروهای مرزبانی اولین لبه جلویی منطقه نبرد هستند و برای هماهنگی، پشتیبانی و رزمایش یگان‌ها در مناطق مرزی استقرار می‌یابند.

سردار رضایی افزود: حفظ و ارتقای آمادگی عملیاتی و رزمی باید همیشه و به صورت واقعی در دستور کار مرزبانان و پلیس باشد و از این اصل مهم نباید غافل شوند.

وی به همراه جانشین فرمانده کل مرزبانی کشور، فرمانده مرزبانی و فرمانده انتظامی خراسان رضوی از هنگ مرزی تایباد بازدید و با کارکنان پایور و سربازان وظیفه این واحد نظامی گفت و گو کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین در ادامه با هیئت همراه از مرزهای مشترک ایران و افغانستان در استان خراسان رضوی به صورت هوایی بازدید کرد.

ایران و افغانستان دارای ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک هستند که ۳۰۰ کیلومتر از این راستا در خراسان رضوی واقع شده است.

مرز خراسان رضوی با کشور افغانستان در حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد قرار دارد و شامل شهرستان‌های صالح‌آباد، تربت جام، تایباد و خواف در این استان می‌شود.