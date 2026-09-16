فرمانده انتظامی شهرستان خلیل‌آباد از دستگیری یک متهم به سرقت پسته هنگام سرقت و کشف ۱۰۰ کیلوگرم پسته تر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرهنگ محمدتقی قربانی افزود: در پی گزارش کشاورزان مبنی بر حضور فردی مظنون در باغ های پسته منطقه کویری شهرستان خلیل آباد، مأموران انتظامی بخش ششطراز بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی در عملیاتی ضربتی، متهم را هنگام ارتکاب جرم غافلگیر و دستگیر کردند که در بازرسی از محل، ۱۰۰ کیلوگرم پسته تر مسروقه کشف و به مالک آن بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خلیل‌آباد خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.