به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد علی نبی پور در نشست منطقه‌ای حکمرانی اجتماعی شهرستان‌های غرب استان در شهرستان جوین افزود: کشور در یک سال و نیم گذشته شرایطی ویژه و همراه با فشارها و محدودیت‌های مختلفی را تجربه کرده است؛ در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقتدار نیروهای مسلح در دفاع از کشور، مدیریت فضای عمومی و تأمین نیازهای اساسی مردم و همچنین شکل‌گیری انسجام و وحدت ملی، از جمله جلوه‌های مهم تاب‌آوری جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: این سه مؤلفه نشان داد کشور در کنار مشکلات و محدودیت‌های موجود، از ظرفیت‌های بزرگی برخوردار است و همین موضوع مسئولیت مدیران در قبال مردم را سنگین‌تر می‌کند؛ بنابراین باید با تلاش بیشتر، زمینه افزایش رضایتمندی، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی فراهم شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حکمرانی اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: سرمایه اجتماعی در سال‌های اخیر به دلایل مختلف تضعیف شده و کاهش اعتماد عمومی می‌تواند در بروز و تشدید بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی اثرگذار باشد. بخش قابل توجهی از مسائل و چالش‌های حوزه امنیت و سیاست، ریشه‌های اجتماعی دارد و اگر آسیب‌های اجتماعی به‌موقع شناسایی و مدیریت نشوند، آثار آن می‌تواند در دیگر حوزه‌ها نیز نمایان شود.

وی یکی از مهم‌ترین آسیب‌های موجود در مدیریت مسائل اجتماعی را واکنشی بودن رویکردها، موازی‌کاری، ضعف هماهنگی بین دستگاهی و کم‌رنگ بودن رویکرد اجتماع‌محور دانست و افزود: باید از اقدامات مقطعی و واکنشی فاصله گرفت و با توجه به تدوین هفت اولویت آسیب‌های اجتماعی در سطح استان بر اساس شرایط استان، موضوعات دارای اولویت مشخص شده‌ و هر شهرستان باید متناسب با شرایط خود، برش شهرستانی آسیب‌های اجتماعی را تدوین و اولویت‌های اختصاصی خود را تعیین کند.

نبی‌پور، «رصد و پایش» را نخستین گام در مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی باید با استفاده از داده‌ها و ظرفیت کارشناسی موجود، وضعیت آسیب‌ها را در شهرستان خود به‌صورت مستمر پایش کنند تا مداخلات بر اساس واقعیت‌های هر منطقه انجام شود.

وی همچنین بر تقویت محله‌محوری و اجتماع‌محوری در مدیریت آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های مختلف از آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان تا مساجد و مجموعه‌های مردمی، هرکدام در حوزه خود اقدامات محله‌محور انجام می‌دهند؛ این ظرفیت‌ها باید در قالب یک برنامه منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی، فعال‌سازی سمن‌ها و ظرفیت‌های مردمی را از دیگر الزامات این رویکرد دانست و ادامه داد: سازمان‌های مردم‌نهاد زمانی اثربخشی بیشتری دارند که از متن جامعه و میان افرادی شکل بگیرند که مسائل و آسیب‌های آن حوزه را از نزدیک لمس کرده‌اند.

وی همچنین همکاری بین‌بخشی، استفاده از مداخلات تخصصی و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق شهرستان‌ها را ضروری دانست و توضیح داد: هدف از برگزاری نشست‌های منطقه‌ای، ایجاد تعامل فکری، شناسایی ظرفیت‌ها، انتقال تجربه و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه است، تغییر رویکرد مدیریت اجتماعی از شیوه‌های اداری و واکنشی به مدیریت مسئله‌محور و حضور مؤثر در میان مردم ضروری است.

محمد زارعی افزود: در شرایط کنونی، دشمن بیش از آنکه سرزمین و مرزهای کشور را هدف قرار دهد، اعتماد عمومی، امید و سرمایه اجتماعی مردم را نشانه گرفته است؛ از این رو تقویت اعتماد و امید اجتماعی باید در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.

وی افزود: نشاط اجتماعی صرفاً به برگزاری جشن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه باید متناسب با فرهنگ، سنت‌ها و ظرفیت‌های هر شهرستان، از حوزه‌هایی مانند ورزش، گردشگری و فعالیت‌های اجتماعی برای ایجاد فضای امید و مشارکت استفاده کرد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به وضعیت برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله نزاع، اقدام به خودکشی، ازدواج و طلاق در شهرستان‌های غرب استان، توجه جدی‌تر مدیران به ریشه‌های این آسیب‌ها و تقویت اقدامات پیشگیرانه لازم است.

زارعی توضیح داد: حمایت از خانواده‌ها، شناسایی به‌موقع افراد و خانواده‌های در معرض آسیب، استفاده از ظرفیت مشاوران و تقویت حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله راهکارهای مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. برنامه‌های پیشنهادی دفتر امور اجتماعی در اختیار فرمانداران قرار می‌گیرد تا با هم‌گرایی، همفکری و استفاده از ظرفیت‌های محلی، متناسب با شرایط هر شهرستان اجرا شود.