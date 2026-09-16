مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان با افتتاح خانه هلال مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) در منطقه اسلام‌آباد شهر زنجان، از افزایش تعداد خانه‌های هلال در سطح استان به ۲۸۹ باب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هاشمی با اعلام این خبر افزود: خانه هلال مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) در منطقه اسلام‌آباد شهر زنجان، در راستای دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات این جمعیت، افزایش مشارکت‌های مردمی و بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات بشردوستانه، امدادی، آموزش‌های همگانی و تخصصی هلال‌احمر افتتاح شد.

وی ادامه داد: خانه‌های هلال به‌عنوان بازوی محلی جمعیت هلال‌احمر، نقش مهمی در آموزش، سازماندهی و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه در زمینه امداد و نجات، کمک‌های اولیه، مدیریت بحران و مقابله با حوادث ایفا می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: تاکنون ۲۸۹ خانه هلال در روستاها، دستگاه‌های اجرایی، مساجد، مؤسسات غیردولتی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز مشاوره استان زنجان افتتاح شده است و در راستای اهداف و مأموریت‌های جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کنند.