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رامشه، روستایی در دل کویر، با تکیه بر همدلی مردم و مدیریت محلی، توانسته است الگویی نوین از توسعه روستایی را به نمایش بگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این روستا که زمانی با مهاجرت گسترده روبهرو بود، امروز با رونق اقتصادی، مهاجرت معکوس جوانان و اجرای طرحهای عمرانی و فرهنگی، جانی تازه گرفته است.
این روستا بزرگترین شهرک صنعتی روستایی کشور دارد و حالا این روستا، روستای بدون بیمار لقب گرفته است.
توسعه در رامشه تنها به امور اقتصادی محدود نشده است. اجرای طرحهای عمرانی، احداث واحدهای مسکونی برای جوانان، ساخت سینما، مجموعهی فرهنگی و احداث ورزشگاه مجهز، همگی گواه این هستند که مسئولان و اهالی روستا، به ابعاد مختلف زندگی روحی، فکری و اجتماعی نیز توجه ویژهای دارند. این اقدامات باعث شده تا چهرهی روستا روز به روز نوسازتر، پویاتر و زندهتر شود.
یکی از گامهای مهم رامشه برای بقا، مدیریت هوشمندانهی منابع آب بود. مردم این روستا با احداث سد خاکی و ایجاد بندهای خاکی در مسیر آبهای جاری، توانستند حداقل آب موجود و روانآبهای فصلی را ذخیره کنند. همین اقدام ساده، اما مؤثر، زمینهای تشنهی رامشه را دوباره زنده کرد.
توسعه در رامشه فقط بر محور تولید و ساختوساز نمیچرخد؛ سلامت مردم هم در اولویت قرار گرفته است. با تلاش دهیاری و همکاری خیران نیکاندیش، اورژانس روستایی رامشه ساخته و تجهیز شد.
آنچه رامشه را به الگویی موفق بدل کرده است، همدلی عمیق مردم و مدیریت هوشمندانهی محلی است. طرحهای توسعهای، از سد خاکی زند برای مدیریت منابع آب گرفته تا راهاندازی شهرک صنعتی، همگی با مشارکت و اعتماد اهالی روستا به پیش رفتهاند. این نمونه توسعه، نشان میدهد که چگونه میتوان با اتکا به ظرفیتهای داخلی، تحول را از دل مردم آغاز کرد.