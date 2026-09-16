به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران گفت: مرکز علمی تحقیقاتی پرورش میگو در استان با هم افزایی و همکاری مراکز علمی هرمزگان، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان و پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم ایجاد می‌شود.

احمد نوحه گر در نشست با فعالان حوزه تولید و پرورش میگو در هرمزگان افزود: تفاهم نامه همکاری چند جانبه با اتحادیه آبزیان، اداره کل شیلات و جامعه دانشگاهی هرمزگان نیز با هدف بررسی مشکلات این صنعت و ارائه راهکار‌های مناسب منعقد می‌شود.

رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان هم گفت: صنعت پرورش میگوی هرمزگان با مشکلاتی همچون بیماری، کمبود انرژی و تسهیلات رو‌به‌رو است.

مهرداد بازرگان افزود: اکنون در ۸ هزار هکتار از مزارع پرورش میگوی فعال استان تنها ۲۰ هزار تن میگو تولید می‌شود، این درحالیست که حجم تولید در این سطح از مزارع باید ۲۰۰ هزار تن باشد.

رئیس اتحادیه آبزیان هرمزگان گفت: از مجموع ۲۳ مرکز تکثیر لارو نیز تنها حدود ۱۶ مرکز فعال است.

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بازرگان با تشکر از صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: با مطرح شدن مشکلات این صنعت در برنامه گنج آبی، جامعه علمی استان، دستگاه‌های مربوط و پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران با برگزاری نشست‌هایی به کمک پرورش دهندگان میگو شتافتند.

در این نشست مشکلات تولید و تکثیر لارو و پرورش میگو مطرح و راهکار‌هایی نیز ارائه شد.

هرمزگان ۱۵ هزارهکتار مزرعه پرورش میگو دارد.