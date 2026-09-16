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۱۱ هزار و ۷۲۳ تن پستهتر از سطح هفت هزار و ۳۲۷ هکتار باغات شهرستان گناباد امسال تولید و برداشت شد که نسبت به مدت مشابه ۶۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: کاهش ۶۰ درصدی کشت و تولید پسته در سال زراعی شهرستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال را شاهد هستیم .
اسماعیل قربانی افزود: ۱۱ هزار و ۷۲۳ تن پستهتر از سطح هفت هزار و ۳۲۷ هکتار باغات شهرستان گناباد امسال تولید و برداشت شد که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد کاهش یافت.
وی تغییرات دمایی را دلیل اصلی کاهش تولید پسته گناباد دانست و تصریح کرد: نوسانات دمایی (شبهای سرد و روزهای گرم) و همچنین بارندگیهای شدید در زمان گردهافشانی، موجب ریزش دانهها در خوشه شده است.
وی بیان کرد: بر این اساس متوسط عملکرد باغات پسته در امسال حدود ۴۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است.
قربانی گفت: ۱۲ ترمینال ضبط و فرآوری پسته با تجهیزات نوین در فصل برداشت این محصول در گناباد فعالیت می کنند و واحدهای فوق با بهرهگیری از تجهیزات مدرن، نقش بسزایی در ارتقای کیفیت، استانداردسازی، سهولت در بستهبندی و افزایش بهرهوری اقتصادی این محصول استراتژیک ایفا میکنند.
از مجموع هشت هزار و ۷۸۰ هکتار باغات پسته گناباد هفت هزار و ۳۲۷ هکتار بارور و یک هزار و ۴۵۳ هکتار به صورت نهال و غیربارور است.
ارقام مهم پسته گناباد شامل «کلهقوچی، فندقی، احمدآقایی، اکبری و بادامی سفید» است که بیشترین تمرکز کشت آن در مناطق «برگز، عمرانی و روستاهای پسکلوت» گناباد قرار دارد.