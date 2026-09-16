استاندار تهران با اشاره به کمبود سرانه کتابخانه‌ای در شهر ورامین، خواستار جانمایی ۱۵۰۰ متر زمین و واگذاری آن به اداره کتابخانه‌های عمومی برای ساخت کتابخانه استاندارد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با سفر استاندار تهران به شهرستان ورامین، یاسر تقوی؛ سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران به همراه محمدرضا کریمی، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان ورامین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با محوریت شهرستان ورامین که در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان برگزار شد، حضور یافت.

این جلسه با هدف پیگیری مصوبات سفر استاندار تهران در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و حسین عباسی، فرماندار ورامین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، گزارشی از روند پیشرفت مصوبات قبلی ارائه دادند.

یاسر تقوی، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در این جلسه گزارشی در خصوص واگذاری کتابخانه فردوس به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت و روند پیشرفت پروژه و موانع موجود را تشریح کرد.

وی همچنین با اشاره به کمبود سرانه کتابخانه‌ای و نیاز جدی ورامین به احداث یک کتابخانه استاندارد، خواستار مساعدت استاندار تهران و مسئولان شهرستان شد.

در ادامه محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران گفت: در دور نخست سفر به ورامین، ۵۶ مصوبه برای شهرستان تعیین شده بود که خوشبختانه تاکنون ۶۰ درصد آنها اجرایی و عملیاتی شد؛ آن هم در شرایطی که طی این مدت کشور با شرایط دشوار و اضطراری مواجه بوده، اما فعالیت‌های عمرانی و خدمات‌رسانی متوقف نشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به کمبود سرانه کتابخانه‌ای در شهر ورامین ۱۵۰۰ متر زمین در نقطه‌ای مناسب جانمایی و برای ساخت کتابخانه استاندارد به اداره کتابخانه‌ها واگذار شود.