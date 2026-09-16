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تداوم لشگر کشی امریکا به خلیج فارس و نا امن ساختن منطقه، روند افزایش بهای سوخت و مواد غذایی را در سراسر جهان استمرار بخشیده است.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، به دنبال آسیب جدی به خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان و تغییر قیمتها در بازارهای جهانی انرژی بار دیگر در مدار صعودی قرار گرفت.
در حالی که گزارشها از رسیدن قیمت نفت به محدوده یکصد و ده دلار حکایت میکنند، اخبار دیگری اطلاع میدهد که ذخایر صادراتی ریاض تنها برای پنج تا هفت روز کفایت میکند.
همزمان در پی تعویق مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز، دادههای رهگیری رویترز نشان میدهد؛ عبور کشتیهای باری از این تنگه به عدد تک رقمی در روز رسیده است.
در آمریکا نیز ذخایر استراتژیک نفت به پایان نزدیک شده و با کاهش دویست و هشتاد و پنج میلیون بشکه، به چهل درصد ظرفیت کل رسیده است.
اما ماجرا فقط به سوخت و بنزین ختم نمیشود؛ سازمان جهانی خوار و بار و کشاورزی ملل متحد، فائو، خبر داده که وضعیت غلات و سفره مردم دنیا هم به هم ریخته و تولید جهانی به پایینترین سطح از سال دو هزار و هجده میرسد.
فائو پیش بینی کرده است که امسال کل تولید غلات دنیا با یک افت دو درصدی به نزدیکی سه میلیارد تن میرسد که حدود شصت و یک میلیون تن کمتر از سال قبل است.
اوضاع برای نان و برنج هم تعریفی ندارد و طبق این آمار تولید گندم در دنیا نزدیک به چهار درصد سی و دو میلیون تن کم میشود و تجارت جهانی برنج هم با افت دو درصدی نهایتا به حدود شصت میلیون تن میرسد.
آماری که نشان میدهد بازار مواد غذایی، در سایه جنگ افروزی امریکا و متحدانش سال پر چالشی را در پیش خواهد داشت.