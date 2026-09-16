به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فهرست ۱۵ نفره ابتدایی تیم ملی واترپلو برای ادامه مسیر آماده‌سازی بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص شده است.

بر این اساس، حامد کریمی، امید آقایی کریم، علیرضا مهری، فربد بهزاد صبوری، مرصاد ادهم، اشکان ایرانپور، پیمان اسدی، مهدی یزدانخواه (کاپیتان)، امیررضا جلیل‌پور، امین قویدل، آرمان شمس، سیدعرفان صدرنیا، امیرعطا خزایی، مهدی برزگری و علی ابوالقاسمی در فهرست فعلی تیم ملی قرار دارند.

محسن رضوانی، رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی درباره آخرین وضعیت تیم ملی واترپلو، گفت: در حال حاضر فهرست ۱۵ نفره تیم مشخص شده، اما این فهرست به معنای نهایی شدن نفرات اعزامی نیست. انتخاب بازیکنان تا آخرین لحظه در اختیار کادر فنی خواهد بود و شرایط فنی و آمادگی ملی‌پوشان در روز‌های پیش رو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس مقررات، امکان حضور حداکثر ۱۵ بازیکن در مسابقات وجود دارد، اما کادر فنی این اختیار را دارد که با توجه به شرایط تیم و بازیکنان، در نهایت ۱۴ یا ۱۵ نفر را برای اعزام به ناگویا انتخاب کند. ملاک، آمادگی و نیاز‌های فنی تیم خواهد بود و تصمیم نهایی در زمان مقرر از سوی کادر فنی اتخاذ می‌شود.

رضوانی گفت: اردوی تیم ملی در ترکیه آغاز شده و ملی‌پوشان در این مرحله ضمن ادامه تمرینات، چند دیدار تدارکاتی نیز برگزار خواهند کرد تا با آمادگی مناسب راهی بازی‌های آسیایی شوند.

تیم ملی واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا در گروه B با تیم‌های کره‌جنوبی، سنگاپور و چین هم‌گروه است.

کادر تیم ملی واترپلو ایران را سیروس طاهریان به عنوان سرپرست، مهدی پنام‌تاش به عنوان سرمربی و امیر هوشنگ همراهی به عنوان مربی و علیرضا شادپی به عنوان آنالیزور تشکیل می‌دهند.