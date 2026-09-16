امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تشییع پیکر شهید منادی وحدت، مولوی یوسف گرگیج

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تبریک و تسلیت شهادت عالم مجاهد و بصیر، جناب مولوی یوسف گرگیج، این اقدام تروریستی را نشانه ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونی در مقابله با ملت ایران به‌ویژه مردم مؤمن و ولایت‌مدار سیستان و بلوچستان دانست.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۷:۱۷
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز
اجتماعات شبانه تجلی اقتدار، ایستادگی و اراده ملتی سرافراز
۱۴۰۵-۰۶-۲۵
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
بدون تعارف امشب سراغ پویش «جانفدا برای ایران» رفته
۱۴۰۵-۰۶-۲۵
ضرورت تلاش مسئولان برای رفع کمبود‌ها و امیدآفرینی در جامعه
ضرورت تلاش مسئولان برای رفع کمبود‌ها و امیدآفرینی در جامعه
۱۴۰۵-۰۶-۲۴
تناقض در تناقض در رفتار آمریکا
تناقض در تناقض در رفتار آمریکا
۱۴۰۵-۰۶-۲۴
خبرهای مرتبط

سپاه: انتقام شهید مولوی یوسف گرگیج قطعی است

ترور مولوی گرگیج یعنی تروریست‌های مزدور شکست خورده‌اند

بازتاب واکنش فعالین فضای مجازی به ترور روحانی اهل سنت

ترور علمای اهل تسنن به‌جای تفرقه باعث تحکیم وحدت می‌شود

برچسب ها: تشییع پیکر شهید ، سیستان و بلوچستان ، شهید وحدت ، شیعه و سنی
 