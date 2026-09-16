تشییع پیکر شهید منادی وحدت، مولوی یوسف گرگیج

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تبریک و تسلیت شهادت عالم مجاهد و بصیر، جناب مولوی یوسف گرگیج، این اقدام تروریستی را نشانه ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونی در مقابله با ملت ایران به‌ویژه مردم مؤمن و ولایت‌مدار سیستان و بلوچستان دانست.