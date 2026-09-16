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استاندار یزد در دیدار با استاندار سنپترزبورگ روسیه، ضمن تشریح ظرفیتهای بیبدیل صنعتی و معدنی استان یزد، بر لزوم توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای هوشمندسازی معادن، اقتصاد دانش بنیان، امنیت سایبری و گردشگری تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد در جریان سفر کاری خود به روسیه و در راستای پیشبرد کلانطرح «دیپلماسی استانی»، با استاندار سنپترزبورگ دیدار و گفتوگو کرد.
محمدرضا بابایی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در اقتصاد ایران اظهار داشت: یزد با برخورداری از زنجیره گسترده فرآوری مواد معدنی، تولید انواع مصالح ساختمانی و همچنین تولید سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانهای، یکی از قطبهای اصلی صنعت، معدن و کشاورزی ایران و تنها شهر ثبتشده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است.
استاندار یزد در ادامه با اشاره به جایگاه سنپترزبورگ به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و صنعتی روسیه، بر توسعه همکاریهای معدنی تاکید و عنوان کرد: استفاده از فناوریهای نوین استخراج، اکتشاف هوشمند و کاهش مصرف آب و انرژی در معادن، میتواند محور مناسبی برای همکاری مشترک میان شرکتهای یزدی و دانشگاه معدن سنپترزبورگ باشد.
وی با تاکید بر لزوم توسعه تجارت دوجانبه و کشاورزی هوشمند، افزود: صادرات مستقیم محصولات گلخانهای یزد به بازار شمالغرب روسیه در ازای تامین نهادههای دامی مورد نیاز استان یزد، یک تعامل اقتصادی ارزشمند است که باید در کنار انتقال فناوریهای نوین برای بهینهسازی مصرف آب در گلخانهها با جدیت دنبال شود.
بابایی حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دانشبنیان را از دیگر ظرفیتهای طلایی یزد دانست و تصریح کرد: فعالیت بیش از ۲۰ شرکت توانمند یزدی در حوزه امنیت سایبری، بستر بسیار مناسبی را برای تبادل دانش و اجرای طرحهای مشترک در زمینه شهر هوشمند و امنیت شبکههای صنعتی با شرکتهای سنپترزبورگ فراهم کرده است.
استاندار یزد با بیان اینکه توسعه انرژیهای پاک در دستور کار جدی استان یزد قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر یزد ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تولید میکند که بر اساس برنامهریزیها، این میزان در سه سال آینده به ۳۰۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت و آماده توسعه همکاری در این بخش هستیم.
وی همچنین انتقال فناوری در حوزه ماشینسازی و اتوماسیون صنعتی و بهرهگیری از دانش شرکتهای روسی در زمینه زیستفناوری، تجهیزات پزشکی و داروسازی را از دیگر زمینههای مهم برای همکاری دوجانبه برشمرد.
استاندار یزد با اشاره به پیوندهای فرهنگی و ظرفیتهای تاریخی دو منطقه یادآور شد: توسعه تبادل گردشگر و تعریف طرحهای واقعی اقتصادی میان دانشگاهها و مراکز نوآوری دو استان، میتواند پایههای این روابط دیپلماتیک و اقتصادی را مستحکمتر کند.
بابایی در پایان با تاکید بر اینکه استان یزد مسیر افزایش بهرهوری را در تمام بخشهای معدنی، صنعتی، کشاورزی و مصارف خانگی در پیش گرفته است، اظهار داشت: ما از هرگونه ایده، سرمایهگذاری و فناوری نوینِ شرکتهای روسی، بهویژه در زمینه بهرهوری آب و انرژی با آغوش باز استقبال میکنیم.