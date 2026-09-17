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رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از فعال بودن ۸ شرکت تولیدکننده بذر در استان خبر داد و گفت: تلاش میشود با وجود محدود شدن یارانهها، دسترسی کشاورزان به بذر ارقام جدید و پربازده فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی با اشاره به تحقیقات انجامشده در حوزه ارقام برنج گفت: در حال حاضر ۸ شرکت تولیدکننده بذر در گیلان فعالیت میکنند و ۲ شرکت دیگر در مرحله دریافت مجوز قرار دارند و تلاش میشود با وجود محدود شدن یارانهها، دسترسی کشاورزان به بذر ارقام جدید و پربازده فراهم شود.
وی از معرفی بیش از ۶۰ رقم برنج از سوی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: برخی ارقام جدید از والدهای محلی مانند هاشمی، علی کاظمی و دم سیاه، در فرآیند اصلاح نژاد استفاده کردهاند و برخی از آنها به لحاظ ویژگیهای ظاهری و کیفیت به ارقام محلی نزدیک هستند، اما عملکرد بیشتری دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برخی ارقام جدید که ظرفیت تولید بالاتر از ارقام محلی استان دارند میتوانند با رعایت دستورالعملهای فنی، حدود ۲ تن در هر هکتار بیشتر از رقم هاشمی محصول تولید کنند و به همین دلیل معرفی این ارقام میتواند بخشی از خلأ تولید را جبران و نیاز به واردات بیرویه را کاهش دهد.